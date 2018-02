Kas prints Harry läheb enne abiellumist oma vanaisa, prints Philipiga tülli?

Briti, kuid ka USA meedia hakkas kohe spekuleerima, et keda 33-aastane Harry ja 36-aastane Meghan oma pulma kutsuvad ja kes kutsest ilma jäävad.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: James Whatling / MEGA/James Whatling / MEGA/Scanpix

Üsna kiiresti sai selgeks, et kuninglik perekond eesotsas kuninganna Elizabeth II abikaasa, prints Philipiga ei soovi Harry pulmas näha prints Andrew endist naist, Yorki hertsoginna tiitlit kandvat Sarah Fergusoni.

Prints Philip FOTO: KGC-178/GoffPhotos.com/Scanpix

Väidetavalt ei ole prints Philip, kes on prints Harry vanaisa, Sarah Fergusoni mitte kunagi sallinud. Prints Philipi arvates on Ferguson nende pere mainet kahjustanud nii lahutusega prints Andrewst 1996. aastal kui oma eluga, milles on olnud palju skandaale.

Sarah Ferguson FOTO: Joel Ryan/AP/Scanpix

Kinnitamata andmetel soovib prints Harry onunaist, Yorki hertsoginnat Sarah Fergusoni oma pulmas näha ja kavatseb talle kutse saata teiste sugulaste vastuseisust hoolimata.

Selle sammuga aga võib prints Harry oma vanaisa, prints Philipi, kuid ka isa, prints Charlesiga, kes samuti oma venna eksnaisega just hästi läbi ei saa, riidu minna.

«Harry on oma sõna öelnud, et kui tuleb onu Andrew, siis peavad ta pulmas kohal olema ka onu endine naine Sarah Ferguson ja nende kaks tütart, printsess Beatrice ja printsess Eugenie, kes abiellub sügisel,» teatas kuningakoja allikas.

Prints Andrew, printsess Eugenie (keskel) ja printsess Beatrice FOTO: JUSTIN TALLIS/AFP/Scanpix

Väidetavalt oli Harry juba ka oma vanaema, kuninganna Elizabeth II pulmakülaliste küsimuses «piike murdnud».

Elizabeth II FOTO: KGC-178/GoffPhotos.com/Scanpix

«Buckinghami ja Kensingtoni palee, kus Harry elab, vahel on tekkinud pinged. Samas on teada, et Harry ja ta kihlatu on nüüdisaegsed inimesed, kes on kompleksivabad ega hoia eriti juurdunust kinni. Harryl ei ole onunaisega kunagi mingeid probleeme olnud, miks ta ei peaks Sarah Fergusoni oma pulma mitte kutsuma,» sõnas allikas.

Kui Harry vend, prints William ja ta naine, Cambridge’i hertsoginna Catherine 2011. aasta aprillis Londoni Westminsteri katedraalis abiellusid, ei olnud «musta lammast» Yorki hertsoginnat kutsutud. Ta oli sel ajal Tais puhkamas.

Prints William ja ta naine Catherine nende abiellumispäeval, 29. aprillil 2011 FOTO: XPOSUREPHOTOS.COM/X2PW/Scanpix

Harry ja Meghani pulma on oodata umbes 600 külalist, kelle seas moodstavad rohkem kui veerandi noorpaari sõbrad.

Kuninganna Elizabeth II ja prints Philipi kolmas laps, prints Andrew ja ta kihlatu Sarah Ferguson abiellusid 1986. aastal ja lahutasid kümme aastat hiljem. Väidetavalt oli Fergusonil juba abielu ajal salasuhe ta rahandusnõustaja John Bryaniga, kuid seda ei ole tõestatud.

Prints Andrew ja Sarah Ferguson oma pulmapäeval FOTO: PA/PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Pärast lahutust ilmnes, et Ferguson on kuninglikule perele võlgu viis miljonit naela. Naine asutas oma firma ja oli kaalujälgijate organisatsiooni eestvedaja. Nüüdseks on ta võla ära maksnud, olles jõukas ja edukas ärinane, kes tegeleb kirjastamise ja kinnisvaraga.

Prints Andrew ja Sarah Fergusoni noorem tütar, 27-aastane printsess Eugenie abiellub 12. oktoobril 2018 oma kihlatu 31-aastase veiniärimehe Jack Brooksbankiga Windsori lossis.

Printsess Eugenie ja Jack Brooksbank FOTO: JONATHAN BRADY/AFP/Scanpix