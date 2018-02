«Kodutundes» osalenud ja varalahkunud Liana lastele on kogutud suur summa raha

Laste ja lese abistamiseks kogumise algatanud telesaate «Kodutunne» produtsent Kristi Nilov tänab kõiki annetajaid. «Arvan, et päevaga laekunud summa on hea tulemus ja suureks abiks lastele ja pereisale,» ütles Nilov Elu24le.



«Lapsed on alles väga pisikesed, väikseim kõigest nädalane ja perel on praegu puudus just finantsidest,» ütles Nilov rahakogumist algatades. Lisades, et ema ei asenda ka miljard eurot, kuid ehk leevendab pisutki pereelu see, kui toit oleks siiski laual.