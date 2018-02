«Kiired ja vihased» filmid panevad juhte alateadlikult kiirust ületama

«Kogu aeg räägitakse, kuidas filmid, meedia ja sotsiaalmeedia meie käitumist mõjutavad, kuid seda on raske uurida. Meie uurimisobjektideks olid autojuhid, kuna nende käitumismuutus on kõige selgem ja seda on lihtsam uurida,» selgitas teadlane.

Esimene «The Fast and the Furious» valmis 2001, teine «Fast 2 Furious» 2003, kolmas «The Fast and the Furious: Tokyo Drift» 2006, neljas «Fast&Furious» 2009, viies «Fast Five» 2011, kuues «Fast&Furious 6» 2013, seitsmes «Furious 7» 2015 ja kaheksas « The Fate of the Furious» 2017.