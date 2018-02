USA kohtus küsiti 89-aastaselt naiselt, kas ta on rase

Palm Beachi piirkonna kohtunik Scott Suskauer teatas eile, et Burt ja Lucille Handelsman on otsustanud oma 67 aastat kestnud abielu lahutada ja mõlemad oma teed minna.

«Lucille on sellest abielust väsinud, pärast lahutust saab ta edasi elada nii nagu tema soovib ja tahab. Ta ootab, et see protsess läbi saaks,» teatas naise advokaat Joel Weissman.

Ratastoolis olnud Lucille Handelsman pidi kohtus vastama mitmele rutiinsele küsimusele. Sealhulgas ka sellele, et kas ta on hetkel rase ja kui on, siis mitmes raseduskuu tal on.