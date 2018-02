Lähedased mälestavad “Kodutunde” varalahkunud pereema: ta oli tõeline päike

«Lapsed on mu elu alus ja ma tahaks neile väga pakkuda seda elu, mida nad väärivad...» Nii kirjutas Kodutundele 2015. aasta teisel jõulupühal nelja mudilase ema Liana Lebedev Rakkest. Meile läks väga hinge see siiras emaks olemise soov ja rõõm, mida me selles noores naises nägime. Tema lapsed olid nii hoitud ja rõõmsad ja viisakad. Liana riiulis olid aukohal perekooli töövihikud, mille teemaks lastekasvatus ja Heaks Emaks olemine. Südame tegi soojaks, et meil õnnestus omalt poolt kaasa aidata noore ema unistusele - et ta lastel oleks soe ja ilus kodu. Alles kooliteed alustav Rain lubas selles saates, et kui suureks saab, tuleb ta kindlasti Kodutundesse ehitajaks ...