Naine tappis raseda ema temast last välja lõigates

Greywindi partner, mees nimega Ashton Matheny, sõnas, et politsei ei ole talle siiamaani öelnud, kuidas Savanna täpselt suri. Politsei on siiamaani juhtumit kirjeldanud kui «julma ja pöörast tegu.»

Hoehn ütles hiljem politseile, et kui ta koju jõudis leidis ta Crewsi korterit verest puhastamas. Naine oli talle siis ulatanud lapse ja öelnud «See on meie laps. See on meie pere.» Ta tunnistas, et viskas verised kingad ja rätikud prügikastidesse, mis asusid nende korterelamust kaugemal.