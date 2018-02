Facebooki tippjuhil on ravimatu vähk

Pärast seda kui naine avastas enda kubemepiirkonnast mügariku, saadeti ta günekoloogi juurde, kes omakorda saatis naise röntgenisse. Röntgenis anti talle teada, et terve tema keha on kasvajaid täis.

Mendelsohn on praegu keeldunud keemiaravist, kuna see ei pikenda tema eluiga.

«Ma räägin tihti sellest, kuidas inimene kontrollib enda saatust, seega on väga raske tunnistada, et siin elus siiski on midagi, mida me ei suuda kontrollida. Ma olen ülimalt õnnelik, et ma olen enamasti sümptomitest vaba, ja ma olen väga tänulik kõikidele nendele, kes on näidanud üles lahkust ja mind toetanud siis, kui ma seda kõige enam vajasin.»