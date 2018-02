Midagi feministidele: Jennifer Lopezile maksti Super Bowlil esinemise eest rohkem kui Justin Timberlake'ile

Feministidele meeldib korraldada kampaaniaid läbi mille püütakse vähendada palgalõhet meeste ja naiste vahel. Nüüd on aga selgunud, et need kampaaniad on lausa niivõrd edukad olnud, et naistele makstakse rohkem palka kui meestele. Selline lugu juhtus vähemalt Jennifer Lopezi ja Justin Timberlake'iga.