Mis juhtus «Kodutundes» osalenud ja ootamatult lahkunud viie lapse emaga?

Teleprodutsendi sõnul oli Liana igati tubli ja eeskujulik pereema. «Mõni naine on sündinud emaks, tema oli üks neist,» räägib Nilov ootamatult lahkunud viie lapse emast Liana Lebedevist. «Ta polnud ise haritud, kuid seda viga tahtis parandada oma lastega. Ta tegeles oma lastega palju ja viimase pisipoja Janno sündi ootas väga,» kinnitab Nilov. Alles neljapäeval oli Lianal postitus: «Uskumatu aga tibu on juba nädalane». «Ja reedel teda enam ei olnud,» ütleb perekonna käekäigu eest hoolt kandev Kristi Nilov kurvalt.

Lapsed on allaes väga pisikesed ja perel on praegu puudus just finantsidest. «Mõistan, et ema ei asenda ka miljard eurot, kuid ehk leevendab pisutki pereelu see, kui toit oleks siiski laual,» kutsub Nilov üles ema kaotanud perekonda abistama.



Kui tahad Liana lapsi aidata, tee oma annetus «Kodutunde» annetuskontole.

Saaja: OÜ Õuetuba EE382200221049870559, kindlasti selgituseks «Liana pere».