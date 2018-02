Pildid: Soome president viis vastsündinud poja haiglast koju

Soome presidendi kantselei teatas presidendipaari poja sünnist möödunud reedel kell 21.30: «Proua Haukio sünnitas poja, ema ja lapsega on kõik korras, sünnituse juures oli ka president Niinistö».

Nüüd sündinud laps on 40-aastase Haukio esimene. Jaanuari lõpus teist presidendi ametiaega alustanud 69-aastasel Niinistöl on esimesest abielust kaks täiskasvanud poega.

«Oleme lootnud, et saame lapse ja nüüd ongi nii, et järgmise aasta alguses saame vanemateks. Aastate jooksul oleme kogenud ka tagasilööke, kuid nüüd on lapsesaamine kindel,» teatas Soome esipaar 2017 meediale.