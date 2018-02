Video: troopilise Tonga esindaja võistleb Pyeongchangi taliolümpial murdmaasuusatamises

34-aastase tongalase sõnul loodab ta Lõuna-Koreas Pyeongchangi taliolümpial hästi võistelda, näitamaks et ka troopiliselt saarelt võivad talialadega tegelejad tulla, teatab The Guardian.

Tongalane võistles Rios taekwondos, kus ta sai juba esimeses matšis kaotuse osaliseks. Hoolimata sellest, et ta ei jõudnud olümpial just kaugele, sai temast Tongal kuulsus, kelle vastu hakkasid tundma huvi nii modelliagentuurid kui Hollywoodi produtsendid ning temaga sõlmiti mitu lepingut. Saadud tulu aitas tal murdmasuusatamisega tegelema hakata.

Olümpiasportlase ema on briti päritolu austraallanna ja isa on tongalane.

Taufatofua sõnul ei huvita teda kuulsus, vaid sport. Talle meeldib taekwondo, kuid ka murdmaasuusatamine, mida Tongal on keeruline harrastada, sest keskmine temperatuur on seal aasta läbi pluss 25 kraadi.

Ta sai aru, et murdmasuusatamisega tegelemiseks peab ta kaalu langetama ja nii kaotaski ta oma kehakaalust 15 kilogrammi, kaaludes nüüd 75 kilogrammi. Nii Tongal kui Austraalias olles teenib ta rullsuuskadega, kuid ka joostes.

Põhiliselt Brisbane’is elaval tongalasel on mõned korrad olnud võimalus treenida ka Norras ja Rootsis, kus temperatuur on olnud miinus 15 – 20 kraadi. Ta elab tavaliselt odavates hostelites ning toitub tuunikalast ka makaronidest, kuid see ei häiri teda.