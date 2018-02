Saaremaal käib halastamatu meediasõda – kes on saare kuningas?

Veiko Visnapuu FOTO: «Kuuuurija»

Veiko Visnapuu on mandrimeestele tuntud kui spordiajakirjanik, Postimehe ja Eesti Päevalehe veergudelt. Aastal 2011 jättis ta mandri elu sinnapaika ja kolis Saaremaale, asus tööle sealse vanima ajalehe Meie Maa peatoimetajana. «Võitlus on armutu ja minu hinnangul kohati ka arutu. Selle võitluse hind on tegelikult põletatud sajad tuhanded, kui mitte miljonid eurod,» kommenteeris Veiko Visnapuu.



Meie Maa omanik on jõukas väliseestlane Arne Pagil. «Tema missioon on pakkuda sõltumatut ajalehte,» sõnab Visnapuu. Meie Maal läks väga hästi, oli lugejaid kui ka reklaamist tulevat tulu. See kõik aga lõppes 11 aastat tagasi, kui Saaremaa ärimees Vjatšeslav Leedo tahtis samuti meediaäris kätt proovida ja tegi konkureeriva ajalehe Saarte Hääl, mis tänaseni Saaremaal ilmub. «30 000 elaniku kohta ilmub kaks ajalehte, sellega kaasneb kohati arulage vägikaika vedu, karmimatel päevadel lausa meediasõda,» arvab Visnapuu. Inimesi töötab päris palju «Eks ta on natuke arutu kulutamine, pidada nii suurt toimetust üleval, aga Saaremaa konkurentsi olukord on selle põhjustanud, ehk siis kahe lehe turul olek ja väga vihane võitlus,» sõnab Visnapuu.



Vjatšeslav Leedo FOTO: «Kuuuurija»

«Visnapuu sõnul käib kahe lehe võitlus hetkel lausa elu ja surma peale. Tema sõnul tahab Leedo Meie Maad erinevate lurjuslike trikkidega turult välja süüa ja hävitada,» kommenteerib Katrin Lust.

«Meie konkureeriva lehe omanik omab Saaremaal väga palju ettevõtteid, mis tegutsevad väga paljudes valdkondades, ja normaalses olukorras vajaksime ka tema ettevõtetelt kommentaare, kui me midagi kajastame, aga neid on väga keeruline saada,» sõnab Visnapuu. Mees toob värvika näite, kuidas Meie Maa ajakirjanikke ei lasta sisse Leedole kuuluvasse Kuressaare tennisekeskusesse. «Inetu lugu, kui meie ajakirjanikud käisid Leedole kuuluvas tennisekeskuses, et teha lugu seal toimuvast turniirist. Kokkulepe oli turniiri korraldajaga. Meie ajakirjanikud läksid kohale, kuni nende juurde tuli ühel hetkel Leedo ja juhatas nad välja,» kommenteeris Visnapuu.