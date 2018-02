Video: Peter Sgromo jäi Toronto sarimõrvades kahtlustatava Bruce McArthuri käes vaevu ellu

Politsei leidis McArthuri klientide aedadest kolme mehe surnukehad, mis olid peidetud suurtesse aiavaasidesse. Oletatakse, et ta ülejäänud, seni veel leidmata ohvrid, on samuti peidetud aiavaasidesse.

Pärast keelu lõppemist jahtis McArthur oma ohvreid jätkuvalt Gay Villages, mis on seksuaalvähemuste seas populaarne elupaik. Aiakujundaja ohvrid on 40. – 50. eluaastates mehed, kellest vähemalt ühel oli McArthuriga seksisuhe.

«Mulle Bruce’i iseloom ei meeldinud, kuna ta oli vägivaldne. Enne tema tundma õppimist arvasin, et ta on lõbus sell,» sõnas Sgromo.

«Tundsin, et kohe võib minu kaelalülidega midagi juhtuda. Arvasin, et ma ei jää McArthuri haardes ellu, sest ta võist tõesti oli valmis minu kaela murdma,» sõnas kanadalane.

McArthuri Facebooki profiili kohaselt on ta aga hetero, sest tal on seal pildid ta väidetavatest lastest, lastelastest ja koduloomadest. Jõulude ajal Toronto ühes ostukeskuses jõuluvanana töötanud mees on pannud sotsiaalmeediasse pilte, millel ta on jõuluvanakostüümis.