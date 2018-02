Meghan Markle’ist saab prints Williami ja hertsoginna Catherine’i kolmanda lapse ristiema

Briti meedia teatel on uustulnuka ristivanemate seas ka Williami venna Harry kihlatu, ameeriklanna Meghan Markle.

Prints Harry ja Meghan Markle FOTO: Isabel Infantes/EMPICS Entertainment/Scanpix

Kuningakoja esindaja sõnul on Catherine ja Meghan juba sõbrunenud ning Meghani saamine ristivanemaks näitab, et ta on kuninglikku perre omaks võetud.

Meghan Markle FOTO: James Whatling / MEGA/James Whatling / MEGA/Scanpix

Cambridge'i hertsoginna Catherine FOTO: KGC-178/GoffPhotos.com/Scanpix

Nii Briti kui USA meedia on Markle’it võrrelnud Cambridge’i hertsoginnaga väites, et nende vahel on ka mingit rivaalitsemist, kuid kuningakoja esindaja eitab seda.

«Hertsoginna Catherine on aidanud Meghanil kuninglikku ellu sisse elada, tutvustades talle nii inimesi kui etiketti. Meghan vajab sõpra ja Catherine’i näol on tal see olemas,» sõnas kuningakoja allikas.

Prints Harry on oma venna, prints Williami ja ta naise Catherine’i kahe esimese lapse, prints George’i ja printsess Charlotte’i ristiisa, kuid kolmanda lapse ristiisaks nad teda enam ei vali.

Prints William ja hertsoginna Catherine FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Kinnitamata andmetel saavad Williami ja Catherine’i kolmanda lapse ristivanemateks Meghan Markle, printsess Beatrice, kes on Williami onutütar ning veel kaks meest, kes on Williami ülikooliaegsed sõbrad.

Williami ja Catherine’i poeg, prints George sündis 2. juulil 2013 ja tütar, printsess Charlotte sündis 2. mail 2015.