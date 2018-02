Presidendi teenetemärgi pälvinud Roman Baskin tööst haigusega: tuli ennast ikka haigla ja teatri vahel jagada

Tänavu presidendi poolt üheks tähelepanuväärsemaks isikuks nimetatud Roman Baskin on juba aastaid rahvale teada-tuntud mees. Mehe tegusid oleme jälginud nii lavalaudadelt kui ka teleekraanidelt. Lisaks pälviti mees hiljuti Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate tseremoonial elutööpreemiaga näitekunsti valdkonnas.

Kui näitekunstis on ta küsimusteta üks kõige andekamaid ja neid, kes temaga rinda julgeksid pista, ei ole just palju, siis paraku on tervis valdkond, kus mehel tuleb endal rinda pista raske haigusega.