Video: Putin viskas nalja, et kui tal valimistel kehvasti läheb, saab temast kombainer

AFP teatel on Rostselmash Venemaal suurim põllumajandusmasinate tootmise firma, mille toodang oli kuulus juba nõukogude ajal.

Putinit aitas arvuti, mis edastas talle virtuaalruumis sõitmiseks ja saagi koristamiseks juhiseid. Võimalik, et Venemaa presidendile meeldis kombaini roolis olemine niivõrd, et ta on valmis vahetama ametit.