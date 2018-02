«Kodutunne» kogub ootamatult lahkunud pereema matusteks annetusi: maha jäi 5 väikest last, neist noorim sündis vaid nädal tagasi

Nüüd kogub saatemeeskond annetusi, et naine väärikalt matta ning et tema lapsi toetada.

«Hästi, hästi. Surve on nii tugev, et võtame vastu sihtotstarbelisi annetusi. Liana imetillukesed lapsed vajavad toetust, see on kindel- õdesid/ vendi võib olla mitu, kuid ema ja isa on kordumatud ja asendamatud. Teeme seda siis üheskoos ja turvaliselt.»



Kui tahad Liana lapsi aidata, tee oma annetus «Kodutunde» annetuskontole saaja: OÜ Õuetuba EE382200221049870559 kindlasti selgituseks «Liana pere».