Varro Vooglaid: Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamiseks leiti mängeldes 24 miljonit eurot, aga riigipiiri väljaehitamiseks raha ei leita?

«Kui riigil ei ole raha oma piiride kindlustamiseks või kui muid asju peetakse nii palju prioriteetsemaks, siis tuleks ausalt tunnistada, et me ei ole omariikluseks võimelised,» kirjutab Vooglaid sotsiaalmeedias.



«Täiesti mõttetu Euroopa Liidu eesistumiseks leidis meie poliitiline juhtkond nagu naksti 70+ miljonit eurot. Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamiseks (suures osas lihtsalt pidustusteks) leiti samuti nagu mängeldes 24 miljonit eurot. Aga riigipiiri väljaehitamiseks (tõsi, vale koha peale, aga see on eraldi teema) raha ei leita,» on kodanikuaktivist ja kuue lapse isa hämmeldunud.



Varro Vooglaiu postitusele järgneb mitmeid kaasamõtlejaid ja kommentaare, mille peale Varro leiab hiilgava lahenduse:

«Aga kui ikka pole riigipiiri turvamiseks valitsusel raha, no kui kohe tõesti ei ole, tee mis tahad, siis üks variant siiski jääb -- teema tuleks jõulutunnelis üles võtta,» leiab Varro teema lõpetuseks.



Varro Vooglaid on üks Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rajajatest ja selle juhatuse esimees ning kooseluseaduse vastase kampaania üks eestvedajaid. Ta on Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks uudiste- ja arvamusportaali Objektiiv üks asutajatest, tegevtoimetaja ja kolumnist.