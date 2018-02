Video: Facebooki Euroopa juht Nicola Mendelsohn põeb ravimatut vähki

46-aastane nelja lapse ema käivitas programmi, mille abil teavitab teisi sellest raskest haigusest, teatab The Guardian.

«Kirjutasin varem sotsiaalmeedias, et iga inimene suunab oma saatust ise, kuid nüüd on selge, et on asju, mida ei saa kontrollida. Mitte keegi ei pea selle haigusega üksinda jääma ega end varjates ja häbenedes ravima,» teatas Mendelsohn.

Naise teatel elab ta praegu ühe päeva korraga ja naudib iga hetke.

Nicola Mendelsohn FOTO: Lars Pehrson / SvD / TT/Svenska Dagbladet/Scanpix

Enne 2016. aasta novembris saadud diagnoosi ei tundnud ta end halvasti, kuid ta märkas, et ta kubemes oli suur muna ja ta läks arsti juurde. Talle tehti skaneering, mis näitas, et tal on follikulaarne lümfoom.

«Mul võttis kaks päeva harjumist mõttega, et põen rasket vähihaigust. Nutsin üsna kaua aega enne, kui sellega leppisin, mõeldes pidevalt tagasi elule, mis oli mul enne diagnoosi,» lausus inglanna.

Talle tehti veel uuringuid ja biopsia, mis kinnitasid follikulaarset lümfoomi, millest ta varem teadlik ei olnud.

Nicola Mandelsohn ja ta abikaasa Jonahthan Mendelsohn teatasid lastele, et nende emal on raske haigus. Kõige noorem laps küsis emalt kohe, et kas ta sureb.

«Surm mõlgub meeles kõigil, kellele on pandud vähidiagnoos. Lastele haigusest teatamine oli minu elus veel üks väga raske moment,» jätkas naine.

Arstide teatel elavad lümfoomi diagnoosi saanud inimesed tavaliselt rohkem kui kümme aastat pärast diagnoosi saamist.

Nicola Mendelsohni sõnul loobus ta esialgu keemiaravist, ta vaatab, mis edasi saab, andes regulaarselt vereproove. Kui haigus edasi areneb, siis alustab ta keemiaraviga.

«Kui 2018. aastal oleks olemas sellele haigusele ravi, siis laseksin end ravida, kuid sellist ravi ei ole,» lausus naine.