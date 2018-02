Kelly Sildaru hakkas ärinaiseks

«KellyBar» on küll kohuke, aga selle retsept, bränd ning disain on valminud eraldi kokkupandud meeskonnas ning sinna meeskonda kuulus ka gurmeekokk Imre Kose ja kohalik Saaremaa tootearendusgrupp, vahendab Saarte Hääl .

Igatahes on tegu paraja üllatusega. Tundub, et kõik, mida Kelly teeb, muutub kullaks. Vaadates neiu Instagrammi on selge, et fännide huvi toote vastu on rahvusvaheline.