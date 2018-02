Politsei: Peter Madseni oli oma ohvri Kim Walli elukohaks olnud kommuunis sage külaline

Kui Madsen saatis 10. augustil 2017 Wallile sõnumi, et on nõus talle intervjuu andma ja oma allveelaeva näitama, oli ajakirjanikul töökoja ja mereni vaid mõne minut tee minna.

Ei ole tõendeid, et Wall ja Madsen kohtusid varem, küll aga kinnitasid mitmed selle kommuuni elanikud politseiuurijatele, et nad suhtlesid Madseniga.

Aftonbladeti teatel oli Wall Madseniga e-kirja vahetuses alates märtsist, tehes leiutajale ettepaneku intervjuuks. Madsen ei saatnud ajakirjanikule kohe vastust, vaid venitas vastuse saatmisega mitu kuud. Lõpuks 10. augustil 2017 sai Wall Madsenilt kirja, et ta on intervjuuks valmis ja ootab teda, näidates ka oma UC3 Nautilus allveelaeva.

Wall arutas oma elukaaslasega, et kas ta ikka peaks Madseniga kohtuma minema, sest nad on varsti Hiinasse lahkumas ja neil on külalised. Kuid koos nad leidsid, et mitte iga päev ei ole võimalik külastada allveelaeva, mille on ehitanud eraisik ja millega sõita oleks kindlasti põnev.