«Koplifornia» laulusõnades on mainitud Eesti ägedamad edulood teiste seas moekunstnik Roberta Einer ja supermodell Karmen Pedaru.

Laulu sädeleva pinnakihi all kumab räppari sõnul motiveeriv sõnum, et samm madalamast, tundmatust kohtast nagu Kopli, kuhugi kõrgemale näiteks Califorinasse, on tegelikult noorte oma kätes ja lihtsam, kui esmapilgul tundub.