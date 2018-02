Mees seksis enda tütrega ja tegi ta rasedaks

42-aastane Steven Pladl otsustas lahku minna enda naisest, et alustada suhet enda 20-aastase tütrega, kes pärast sündimist 1998. aastal lapsendamiseks anti.

Vaid mõned kuud hiljem kujunes isa ja tütre vaheline millekski enamaks kui on normaalne ning Steveni abikaasa kolis elamisest välja. Naine ütles hiljem politseile, et Steven hakkas Katie põrandal magama, et temaga rohkem koos olla.