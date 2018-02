Koeraomanikku filmiti enda lemmiklooma peksmas ja ähvardamas

46-aastase Alan Davisoni naaber filmis üheksal erineval korral, kuidas mees enda lemmiklooma väärkohtleb. Naine karjus mitmel korral mehe peale, et see lõpetaks, aga mees ei teinud väljagi, kirjutab Metro.

Koera päästis suuremast kahjus just see sama juhtunut filminud naaber. Naine oli juba varasemalt politseile teada andnud, et selline asi on toimumas. Politsei saatis loomakaitsjad asja uurima, kuid kuritegu ei täheldatud, kuna külastuse ajal mees koera ei rünnanud.