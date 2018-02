Mees kulutas tuhandeid, et näha välja nagu Marilyn Monroe

32-aastane Toulonist pärit Cyril Roux jagas enda näost enne ja pärast fotosid, mille pealt on näha tema nägu pärast enam kui 1 ml huuletäitjate süstide saamist mõlemasse huulde. Tema huuled on nüüd niivõrd venitatud ja moondunud, et see ei ole enam normaalne.

Kelnerina töötav mees, kelle hüüdnimi on «plastik mees», sõnas, et tema huvi iluprotseduuride vastu tuli soovist välja näha noorem ja et olla rohkem legendaarse filminäitleja Monroe sarnane. Ja kuigi paljude teiste jaoks ei ole see välimus ihaldusväärne, siis on mees enda uue välimuse ja huulte üle uhke.