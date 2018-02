«Lastega kodus» tähe rasedalt kihlatult rööviti kallid juveelid

Vastavalt politseile esitatud raporti kohaselt peatus McHugh, kes ootab Stamosi esimest last, reedel Beverly Hillsi hotellis. Siis ta lahkus enda toast, et minna õhtust sööma, aga kui ta hotelli naasis, nägi ta, et sinna on sisse murtud ja minema on viidud terve hunnik väärtuslikke ehteid.