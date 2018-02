Lembelaulik Michael Buble saab kolmandat korda isaks

Paarike ütles enda lähedastele, et nad tahavad enda poja Noah võitlusest vähiga edasi liikuda järgmise lapse saamise suunas. Luisana ja Michaeli maailma pöörati pea peale, kui 2016 aasta novembris diagnoositi Los Angelesi haiglas, et nende vanimal pojal on vähk. Poisile tehti keemiaravi ning operatsioon, mille järel tema vanemad teatasid, et ta allub ravile väga hästi.