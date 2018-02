Paarike lasi rottidel enda last üle saja korra närida

Vanemad Erica ja Charles tunnistasid, et tarbisid metamfetamiini ja muid narkootilisi aineid enne seda kui rotid nende last ründasid.

Ericat ja Charlesi kaitsnud advokaat Joseph Churchwell sõnas pärast kohtuistungit: «See on parim tulemus, mida me oleksime saanud. Neil ei oleks tohtinud lubada pärast lapse sündi koos temaga haiglast lahkuda. See kõik on terviseameti süü. Miks nad ootasid (lapse vanematelt äravõtmisega) seni kuni rotid on teda näost söönud?»