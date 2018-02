Sarimõrvar sõi pärast tapmist enda gei-armukesi

Politsei usub, et 66-aastane McArthur astus kõigepealt enda ohvritega vahekorda, siis tappis ja tükeldas nad ning mattis nende kehaosad Torontos asuva enam kui kahe tosina majapidamise aeda. Aga need kehaosad, mida mees kuhugi laiali ei vedanud, need olevat mees ära söönud.

«Sarimõrvarite puhul on asi alati kontrollis. See, kuidas nad ohvrid kinni seovad või osadeks lõikavad. Nad naudivad seda,» kirjeldas politsei esindaja McArthuri tegevust.

«Nad saavad nende juppideks lõikamisest lausa seksuaalset naudingut. Ja need, kes harrastavad kannibalismi, nemad teevad seda selleks, et võtta olukorras kontroll. Ohvri söömine näitab nende domineerimist.»

«Ja selle tüübi puhul on olulisel kohal, et ta mattis kehaosad kohtadesse, kus ta töötas. Sarimõrvarina sai ta suurt rahuldust sellest, et ta iga päev kehaosadest mööda kõnnib.»

Bruce McArthur FOTO: News 1130

McArthur arreteeriti 18. jaanuaril, kui politsei jälgis, kuidas teadmatuses olev ohver tema korterisse sisenes. Kartes mehe elu pärast, murdis politsei ukse maha, ja leidsid ilma vigastusteta mehe voodi külge seotuna. Politsei lisas, et nad olid varasemalt leidnud McArthuri sõbra arvutist ohvrite pilte.

Politsei vahistas McArthuri ja esitas talle süüdistuse viies esimese astme mõrvas. Kõik ohvrid olid varasemate aastate jooksul enda kogukondades kaduma läinud. Aga samas kahtlustatakse, et see number võib tõusta kuni kümme korda, kuna praegu alles hakati uurima kaduma läinud inimeste kuulutusi nii Kanadas kui USAs.

Politsei püüab ka välja selgitada, mis võis olla McArthuri motiiviks, et ta sellised teod korda saatis. Teda on ka võrreldud selliste kurikuulsate sarimõrvarite nagu Jeffrey Dahmeri ja John Wayne Gacyga.

«Sa pead mõtlema nagu see tüüp ja endalt siis küsima: olgu, sellele tüübile meeldib seda teha. Mis võis temaga tema varasemas elus juhtuda, et ta arvab, et selline tegevus võib olla midagi, mida ta võiks nautida,» rääkis politsei esindaja.