Biseksuaalne Gillian Anderson on valmis suhteks naisega

Gillian Anderson (49) on avalikkusele varemgi oma biseksuaalsust tunnistanud. Staaril on minevikus olnud tõsiseid armusuhteid naistega.

Näitleja on oma praeguse kallima stsenaristi Peter Morganiga õnnelikus suhtes. Aga kolme lapse ema lausub ajakirjale provotseerivalt, et ei välista enam võimalust, et on järgmisel aastal hoopis naisega koos.