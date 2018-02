Eesti oma Paris Hilton välgutas rinnahoidjat

Gerli Põldoja on imekaunis neiu ja disainer, kes armastab tegeleda heategevusega, jumaldab oma lemmikut pomeraniani tõugu Mishkat ja on moebrändi Gerli A. Chantelle looja.

Oma Instagramis esitleb Gerli sageli oma luksuslikku elustiili, mille juurde kuuluvad kadestamisväärsed reisid, ohtralt šampanjat ning must kalamari. Sel korral saab nimekirja lisada ka üsna paljastava riietuse. Riideid on küll seljas, ent naise kaunis säärejooks ning dekoltee on üsnagi nähtaval kohal: