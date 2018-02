US model Bella Hadid. / AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS

Öeldakse, et kulmud on näo juures tähtis aspekt ning ilusad kulmud joonistavad näole kauni raami. Kui niisama igapäevaselt ei viitsigi kulmude peale mõelda, siis see pilt supermodell Kendall Jennerist paneb ikka mõtlema küll. Neiu jagab oma Instagramis fotot, kus tavapärasele kaunitarile vaatab vastu justkui teine inimene!