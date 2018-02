Eesti Laul 2018 favoriit Elina Nechayeva riietatakse kostüümi alles laval

Klassikatähtede saatest tuttav võluv laulja Elina Nechayeva lauluhääl on nii vapustav, et sinna showga midagi veel juurde panna on omaette väljakutse.

Elina on seekord laval pikas seelikus, milleks kulus 52 ruutmeetrit kangast. Tema valgustatud kostüüm ongi osa showst ja efektist. Klassikatäht ei ole veel mõelnudki, millise lava-imagoga ta Eurovisioonile läheks, kuid selge on see, et eestlaste südamed võidaks neiu ka lihtsalt teksapükstes lauldes.