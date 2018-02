Asi on otsustatud: Iiris & Agoh laval koos ei esine

Iiris, kes publikule pisut tuttavam just omapärase lauluhääle ning eripärase imidži poolest, osaleb sel korral võistlusel koos Ago Teppandiga. Võistlusnimekirjas on nende nimed küll kõrvuti, ent lavale astub Iiris hoopis üksinda. Põhjuseks, nagu Ago ka ise ütleb: «Mina ei ole laval, ma oskan ainult «kidra» mängida». Lisaks arvab noormees, et hoopis Iiris on see, kes kitarr käes lahe välja näeb, ning seetõttu andis noormees töö neiule üle.