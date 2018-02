Kes on Eesti Laulu uustulnuk Desiree

Selgus, et Desiree on 18aastane Tallinna tütarlaps, kes on tegelenud laulmisega juba 13aastasest peale. Kaunitari seekordne laul «On My Mind» peegeldab noorte armunute mõtlemist, seda tunnet, kui sa ei saa enda armastatut kuidagi oma peast välja, sest ta tundub lihtsalt ideaalne. Tütarlaps ei salga, et lugu sobib ka tema enda elukogemustega kokku.