Paljude väikeste ja suurte tüdrukute südamed murdusid, kui 1998. aastal teatati, et hittidega «Wannabe» ja «Say You'll Be There» kuulsaks saanud tüdrukutebänd Spice Girls lõpetab tegutsemise. Nüüd on aga põhjust rõõmustada, sest Victoria Beckham ehk kunagine Posh Spice lisas bändist vahva ühispildi!