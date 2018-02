Kas ka David ja Victoria Beckhami abielu on karil?

Beckhamite abielu on võimalikus kriisis seetõttu, et David on otsustanud Miamisse kolida. Mehe otsus on seotud sealse jalgpallitiimiga, mida mees sinna lansseerima läheb. Ühtlasi on Beckhamid sellesse tiimi koos teiste investoritega investeerinud ligi 18 miljonit naela.