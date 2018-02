Justin Timberlake:«Minu poeg ei mängi kunagi jalgpalli»

«Ma pean silmas, et mu peamine eesmärk on see, et temast tuleks suurepärane inimene. Ja kui ta tahakski tegeleda kunsti või spordiga, siis jah, ma toetaksin seda täielikult,» lausus laulja. «Ma arvan, et saan talle loodetavasti anda nõu selles osas, et mida teha ning mida mitte, aga hetkel töötame me ainult tema kommete kallal. See on meie majas hetkel suur asi. Üks asi korraga.»