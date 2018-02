Video: James Franco endine kool eemaldas näitleja joonistused, kuna teda süüdistatakse ahistamises

Koolijuht Karen Hendrick selgitas kunsti eemaldamist, et see samm astuti õpilaste kasvatuslikul ja hariduslikul, kuid ka kooli renoveerimise eesmärgil.

Kui Francot hakati ahistamises süüdistama, teatas kooli esindaja Kim Diorio, et tegemist on väidetega, mida ei ole kinnitatud.

Kooli ajalehe kohaselt on Franco nende kooli üks aktiivsemaid vilistlasi, kes osaleb kooli kunstiprogrammides. Ta on andnud kooli väljaandele mitu intervjuud, rääkis 2014. aastal filmide tegemisest ning laenas mitu oma teost kooli seintele panemiseks.

Franco vastas ahistamisüüdistusetele jutusaates «The Late Show with Stephen Colbert», et ta ei ole kedagi ahistanud ja kui keegi tunneb, et ahistamine on aset leidnud, siis ta vabandab.