Vein või õlu? Pronksiaja kreeklased oskasid teha nii veini kui pruulida õlut

Thessaloniki Aristotelese ülikooli arheoloogi Tania Valamoti sõnul leiti kaks pronksiajastu pruulikoda, mis näitavad, et ka õlu oli populaarne jook, teatab ancient-origins.net.

«Tegemist oli ootamatute leidudega, sest varamad leiud viitavad veinitootmisele. Arvatavalt hakkasid iidsed kreelased valmistama õlut teist Vahemere ääres elavate rahvaste mõjul, kellega neil kontaltid olid ja kellelt said õllepruulimise jaoks vajalikud teadmised,» selgitas arheoloog.

Õllekann. Pilt on illustreeriv

«Neist kahest paigast leitud teravili ja anumad näitavad, et pronksiajastu kreeklased tegid mingit õlut. Mitte küll sellist, mida me tänapäeval õlle all tunneme, kuid selle joogi algelist varianti,» lausus arheoloog.