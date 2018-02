Vaata, millise luksusliku katusekorteri on müüki pannud skandaalne kleidikuninganna Liina Stein

Kleidikuninganna katusekamber sarnaneb nukumajaga, kus kõik detailid on läbi mõeldud. Barokkstiilis mööbliesemed, luksuslikud vaipkatted ja lillemotiivid on need märksõnad, mis kirjeldavad Liina Steini 77 ruutmeetril asuvat kahetoalist avarailmelist kodu.



Piilu sisse moelooja katusekambrisse siin.



Liina Stein on üks hinnatumaid kleidiloojaid maarjamaal, kelle kaunist loomingut on näha erinevatel pidulikel sündmustel. Tema loomingut armastavad tuntud ärinaised, meelelahutustööstuses tegutsevad tähed, naispoliitikud ja seltskonnastaarid.