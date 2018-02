«Kuldvillaku» erisaade paneb proovile kogenud spordikommentaatorid!

Milline riik on võitnud taliolümpialt rohkem medaleid kui suveolümpialt? Millisel alal on peale iluuisutamise võisteldud veel triiksärgi ja lipsuga? Mis on levinuim perekonnanimi Lõuna-Koreas? Kõik tänases «Kuldvillakus» kõlavad küsimused on mingit pidi seotud olümpiamängudega, nii tagasivaatavalt kui ka nädala pärast algavate Pyeongchangi taliolümpiamängudega. Teemadena käivad läbi erinevad spordialad, aga ka näiteks doping ja spordisangarid ning algavate mängude toimumiskoht Lõuna-Korea. Dramaatikat ja põnevust jagub tänase «Kuldvillaku» lõpuni, sest lisaks teadmistele läheb võitmiseks vaja ka kavalat strateegiat.