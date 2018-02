Video: klassikaaslast pussitanud ameerika tüdruk suletakse 40 aastaks psühhiaatriahaiglasse

Waukesha kohus langetas eile 1.veebruaril otsuse sulgeda Geyser 40 aastaks psühhiaatriahaiglasse, kuna tüdruk on teistele inimestele ohtlik ja tema eemaldamisega ühiskonnast kaitstakse teisi, teatab The Guardian.

«Peame rõhutama, et tegemist oli mõrvakatsega. Kohtu alla antu vaimne tervis on ebastabiilne ja tal on diagnoositud mitu häiret, mis teevad ta ohtlikuks, lisaks on ta käitumine ettearvamatu,» lisas kohtunik.