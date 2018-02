Facebook kiusab inimesi, kes keelduvad nende teenuseid kasutamast

Miljon inimest loobus hiljuti selle sotsiaalvõrgustiku kasutamises ja see käivitas kuulujutud, et Zuckerbergi reklaamiimpeeriumit on tabanud populaarsuse langus.

Kas Zuckerbergi aeg tipus hakkab läbi saama? FOTO: Steven Senne/AP

Bloomberg avaldas hiljuti artikli, milles kritiseerib Facebooki, kuna viimane püüab lapsikute trikkide abil inimesi tagasi sotsiaalmeediat kasutama meelitada. Väidetav kiusamine hakkab toimuma siis, kui inimesed otsustavad Facebooki kasutamisest loobuda või enda konto deaktiveeritakse. Viimane on justkui ajutine võimalus konto kasutamises loobuda, sest see säilitab võimaluse kontot tulevikus uuesti kasutama hakata.

Mõnikord saadetakse Facebookist võõrutust otsivatele kasutajatele kiri, milles mainitakse kõiki «meeldimisi», mille nende postitatud sisu on saanud, või postitused, mida nende «sõbrad» on teinud.

Aga sisselogides selgub, et see ei vasta tõele.

Teised inimesed saavad aga kirju selle kohta, kus neid hoiatatakse, et keegi on nende kontosse sisse loginud. «Paistab, et sul on raskuseid Facebooki sisselogimisega» on ühes emailis kirjas. See viitabki kasutajale, et keegi teine peale konto omaniku on püüdnud seda kontot kasutada. «Lihtsalt vajuta allolevale nupule ja me logime sind sisse. Kui sa ei püüdnud sisse logida, siis anna meile teada», kirjutab teine e-kiri.

35-aastane Tšiilist pärit mees Rishi Gorantala on üks nendest, kes on selliseid e-kirju sanaud. «Nende kirjade sisu mõte on inimeste petmine, nagu keegi püüab sinu kontole ligi pääseda, seega ma peaksin minema kohe ja sinna sisse logima.»