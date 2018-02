Mees teeskles 15 aastat halvatut ja sai pool miljonit naela pensionit

Kohtus tunnistas aga mees enda süüd ning arvestades, kui palju ta raha pensioniametilt välja pettis, siis andis kohtunik mõista, et teda võib rikkumise eest ees oodata väga pikk vanglakaristus.

Süüdistaja Jo Martin nimetas 51-aastast Brian Matthewsi ülimalt manipuleerivaks inimeseks. «Ta suutis kõik need aastad veenda arste, et ta on halvatud, ning kuna nad uskusid oma patsienti, siis nad ei testinud teda korralikult.»