Will Smith on lahutamas enda pikalt kestnud abielu

Will Smith on enda 20-aastast abielu Jada'ga kirjeldanud kui piinav ja valulik. Kui üks pool selliseid sõnu kasutab, siis ei ole raske mõista, et suhtes on midagi valesti.

Kuigi paari lahkuminek ametlik pole, usutakse, et kuna abielupaari lapsed Jaden ja Williow on kodust lahkunud ja teevad enda karjääri, siis ei ole neil enam laste pärast vaja kokku jääda.

Kas Jaden Smith hakkab varsti kahtesid jõule pidama? FOTO: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Smithide perele lähedal seisev inimene sõnas, et Will ja Jada elavad juba mõlemad pikalt teineteisest eraldi ja naudivad vallalise elustiilil. Mõlemad näitlejad on aastate jooksul tunnistanud, et nad on mitmel korral abielunõustaja juures käinud, kuid sellest ei väga kasu olnud. Paarike on veel korra minemas nõustaja juurde, aga kui see positiivseid tulemusi ei tooda, siis antakse sisse kolossaalne 270 miljonit dollarit väärt lahutus.

«Nad otsustasid mõni aeg teineteisest eraldi elada ning pole viimasel ajal peaaegu üldse koos aega veetnud,» sõnas allikas.

«Kõik lootsid, et mõni aeg eraldi elamine paneb nad mõistama, kui väga nad teineteist armastavad, aga reaalsus on see, et nad on mõlemad vallalise elu maitsta saanud ja nad naudivad seda. Paistab, et nad on eraldi olles õnnelikumad,» lisas sama allikas.

Kõikidele nendele, kes on aastaid Smithide suhtesaagat jälginud, ei tule uudis võimaliku lahutuse kohta üllatusena. A-taseme paar on pidanud aastaid eitama kuulujutte petmistest, paarivahetustest ja lahkuminekust.

Aastal 2013 pidi 46-aastane Jada eitama, et tema ja Will elavad avatud abielu. Kolm aastat hiljem tunnistas Will Briti ajalehele, et nad on mitmel korral abielunõustaja juures käinud.

Spekuleeritakse ka selle üle, et kuna lapsed on kodust ära läinud, siis on Jada'l nüüd võimalus abikaasa varjust välja astuda ja enda karjäär uuesti ellu äratada. Viimasel 10-15 aastal on Jada olnud see, kes ei ole saanud nii palju näitlejatööd teha kui ta oleks soovinud, kui Will mängib iga natukese aja tagant järjekordses linateoses.

Jada Pinkett Smith, Will Smith, Willow Smith and ja Jaden Smith FOTO: Scanpix