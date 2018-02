Miks näitleja Woody Harrelson nii süngeid rolle valib?

Nimelt Woody Harrelsoni isa oli palgamõrvar. 1973. aastal mõisteti näitleja isa 15 aastaks vangi. Mees vabastati viie aasta pärast hea käitumise eest. Staar mäletab, et oli ise toona 11-12aastane, kui kuulis oma isa nime autoraadios mainitavat. Edaspidi käis Woody Harrelson oma isa vanglas külastamas. Nad said omavahel hästi läbi, kinnitab näitleja The Guardianile.