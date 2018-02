Uus moeröögatus: Hollywoodi staare on tabanud «tolmuharja» kleidihullus

Hollywoodi õrnem sugu on lummatud kohevast ja sulelisest kleidilõikest, mille kandjat on hellitavalt nimetatud liikuvaks tolmuharjaks, vahendab New York Post.

Vaata allolevast galeriist, kes on need trenditeadlikud kleidikandjad. Kas riie muudab ilusaid inimesi, on iseasi.