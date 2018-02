Jim Carreyt ei süüdistata enam endise kallima enesetapuni viimises

White’i ema Brigid Sweetman ja eksabikaasa Mark Burton andsid Carrey kohtusse, süüdistades et just tema viis Cathriona 28. septembril 2015 enesetapuni, teatab Daily Mail.

56-aastane näitleja esitas oma advokaadi Raymond Boucheri abil kohtule meditsiinidokumendid, mis tõendasid, et tal ei ole olnud suguhaigusi, mida ta oleks saanud oma partnerile edasi anda.

Kohtus tõestati, et White’i meditsiiniandmed olid võltsitud, üritades jätta muljet, nagu oleks Carrey ta suguhaigusega nakatanud.

Samuti esitati tõendid, et Carrey ei hankinud White’ile suures koguses retseptiravimeid ega tarbinud neid ka ise.

Carrey esindaja kinnitas, et kohus vabastas staari süüdistusest 25. jaanuaril ja ta läheb oma eluga edasi.

«Kahjuks tegin ma kolm aastat tagasi vea ja ei asunud kohe valeandmeid ümber lükkama. See viis raske, valusa ja kalli kohtuprotsessini, kuid nüüd on tõde päevavalgele tulnud. Ma ei oleks arvanud, et mõned inimesed levitavad valesid tõe pähe. Ma ei saa vastutada selle eest, mida Cathriona White’i ja ta pere teha tahtsid, kuid ma suudan andestada nii oma endisele kallimale Cathrionale, kelle tõttu raskustesse sattusin kui ka ta perele. Keskendun nüüd oma uuele elule,» teatas Carrey pärast kohtu otsust meediale.