Hiina eksamiküsimus: kui kaubalaeval on 26 lammast ja kümme kitse, siis kui vana on selle laeva kapten? Mis on õige vastus?

Kummaline matemaatikaeksami küsimus esitati Hiina lääneosas Sichuani provintsi Nanchongi linna Shunqingi piirkonna kooli viienda klassi õpilastele ja see oli järgmine: «Kui kaubalaeval on 26 lammast ja kümme kitse, siis kui vana on selle laeva kapten?», teatab Newsweek.